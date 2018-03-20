Дело Скрипаля: МИД Чехии вызвал посла РФ для объяснений
МИД Чехии вызвал посла России для дачи пояснений по заявлениям России о том, что вещество Новичок, которое использовалось при отравлении бывшего российского шпиона в Солсбери, якобы могло быть доставлено из Чехии. Об этом говорится в Twitter министерства.
"Завтра утром посол Российской Федерации Александр Владимирович Змеевский будет вызван, чтобы объяснить нам ложное заявление российской стороны, в котором утверждалось, что вещество Новичок, использованное в нападении в Солсбери, могло прибыть из Чехии", - сказано в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" опровергла разработку яда Новичок в России и СССР. "Наиболее вероятными" источниками происхождения вещества группы Новичок Захарова назвала Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.
Министр обороны Чехии Карла Шлехтова назвала это заявление "абсурдным". Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем также сочла "неприемлемыми и необоснованными" утверждения российской стороны.
Вчера Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России для дачи пояснений.
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