Дело Скрипаля: США высылают десятки российских дипломатов

По информации СМИ, США также закроют российское консульство в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп распорядился выслать десятки российских дипломатов и закрыть российское консульство в Сиэтле из-за инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно сообщению, консульство РФ закрывают из-за его близости к одной из американских подводных баз.

В Белом доме отметили, что Соединенные Штаты принимают эту меру совместно с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру "в ответ на использование Россией химического оружия военного назначения на территории Соединенного Королевства, которое является последним примером продолжающейся тенденции дестабилизации ситуации во всем мире".

В администрации Трампа отметили, что высылка российских дипломатов обеспечит большую безопасность США, так как России будет иметь меньше возможностей шпионить за американцами и проводить скрытые операции, которые угрожают нацбезопасности Америки.

"С помощью этих шагов Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры разъясняют России, что ее действия имеют последствия. Соединенные Штаты готовы сотрудничать, чтобы наладить более тесные отношения с Россией, но это может произойти только после изменения поведения российского правительства", - сказано в сообщении.

По информации ВВС, из США вышлют 60 российских дипломатов.

Согласно сообщению агентства, Германия и Франция также заявили, что каждая из них высылает четырех российских дипломатов.

Ожидаются аналогичные решения других х европейских стран.

В субботу агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп готов выдворить из страны десятки российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии.

Ранее The Times сообщила, что около 20 стран Европы и США готовятся выслать российских дипломатов, которые связаны со шпионской деятельностью Москвы. Официальные заявления, по данным газеты, должны быть сделаны сегодня, 26 марта.

Сегодня в Кремле заявили, что вышлют из РФ американских дипломатов в случае, если США примут такое решение в отношении представителей российской дипмиссии.

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