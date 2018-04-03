Канаду призвали инициировать в G7 расширение санкций против РФ
В письме указано, что такие санкции "посылают мощный сигнал репрессивным, тоталитарным режимам по всему миру, что они не могут безнаказанно нарушать права человека".
Подписанты обращают внимание, что США, Канада и Великобритания на законодательном уровне закрепили санкции в рамках так называемого акта Магнитского, однако Франция, Германия, Италия и Япония "не обладают необходимыми законодательными механизмами, которые бы позволили им привлечь к ответственности иностранцев".
Укринформ отмечает, что в парламенте Канады сразу несколько групп депутатов выразили намерение призвать премьер-министра Джастина Трюдо внести в повестку дня на саммите G7 расширения санкций против России, путем поощрения всех развитых стран принять собственные версии акта Магнитского.
31 марта правительство Канады заявило о готовности наложить дополнительные санкции против России.
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