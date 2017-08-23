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В Киеве появились 12 плавающих клумб: фото и видео

23.08.2017, 17:12 (13 Фото)
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В столичном парке "Победа" (Днепровский район) открылась экспозиция из 12 плавающих клумб. Как сообщает пресс-служба КГГА, это первый подобный фестиваль и продлится он две недели.

На фестивале представлены по одной экспозиции от всех районов города, а от Шевченковского района - две клумбы.

В Киевзеленстрое обещают, что в следующем году фестиваль станет более массовым и зрелищным.

До 10 сентября на Певческом поле проходит выставка цветов "Украинское. Свое. Особенное. V.S.".

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