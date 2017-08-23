В Киеве появились 12 плавающих клумб: фото и видео

В столичном парке "Победа" (Днепровский район) открылась экспозиция из 12 плавающих клумб. Как сообщает пресс-служба КГГА, это первый подобный фестиваль и продлится он две недели.

На фестивале представлены по одной экспозиции от всех районов города, а от Шевченковского района - две клумбы.

В Киевзеленстрое обещают, что в следующем году фестиваль станет более массовым и зрелищным.

<br />

До 10 сентября на Певческом поле проходит выставка цветов "Украинское. Свое. Особенное. V.S.".



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.