В Киеве появились 12 плавающих клумб: фото и видео
23.08.2017, 17:12 (13 Фото)
В столичном парке "Победа" (Днепровский район) открылась экспозиция из 12 плавающих клумб. Как сообщает пресс-служба КГГА, это первый подобный фестиваль и продлится он две недели.
На фестивале представлены по одной экспозиции от всех районов города, а от Шевченковского района - две клумбы.
В Киевзеленстрое обещают, что в следующем году фестиваль станет более массовым и зрелищным.
До 10 сентября на Певческом поле проходит выставка цветов "Украинское. Свое. Особенное. V.S.".
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