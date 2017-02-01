Морпехи учатся деблокировать аэродром и работать против НВФ: фото
В ходе учений ВМС ВСУ подразделения морской пехоты успешно отработали программу "стабилизационные действия" в одном из районов на юго-западе Одесской области, разблокировав занятый условным противником аэродром. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, сопровождающем фоторепортаж с учений.
"Командир батальона принял решение деблокировать аэродром, захватить его территорию и уничтожить противника. Морпехи ввели противника в заблуждение и в составе роты высадили с двух самолетов воздушный десант", - рапортуют в штабе учений.
В связке с ротой морпехов и другими подразделениями десант одновременно с двух направлений проник на территорию аэродрома, "уничтожил противника" и выставил охранение объекта. Также было организованы разведывательно-поисковые действия, поиск в населенных пунктах поблизости ДРГ "врага", тайников оружия и боеприпасов. В ходе учений были взяты под контроль транспортные коммуникации, организовано взаимодействие с органами власти и местного самоуправления.
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В Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря продолжаются учения ВМС ВСУ, к которым привлечены корабли, катера и суда, морская авиация, авто- и бронетехника.
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