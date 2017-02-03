Ситуация в Авдеевке: прошла ротация полиции - фото и видео

В обстреливаемую боевиками гибридной армии РФ Авдеевку прибыл новый отряд полиции, который сменил спецгруппу полицейских, работавшую в городе круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Новоприбывших проинструктировал начальник ГУ Нацполиции в области Вячеслав Аброськин.



В Авдеевке в результате интенсивных обстрелов без крыши над головой и окон в мороз остались жители более 20 улиц. В пятиэтажках на окраине города нет ни одного целого окна.



"Сейчас пострадавшие улицы обходят сотрудники полиции. Сформированы восемь групп, которые работают по городу. Их задача - задокументировать все повреждения, выяснить, нет ли больше пострадавших и оказать помощь тем, кому она нужна", - сообщают в полиции Донецкой области.

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Полицейские патрули круглосуточно объезжают Авдеевку. Кроме охраны правопорядка, правоохранители выявляют людей, нуждающихся в социальной помощи. В настоящее время их насчитывается 464 человека, в том числе 284 человека преклонного возраста, 145 детей, 32 человека с ограниченными возможностями.





29 января 2017 года пророссийские боевики пошли в наступление с целью захвата промзоны Авдеевки. Их атаки были отбиты силами АТО. Вместе с тем, террористы начали массированные обстрелы из РСЗО Град позиций ВСУ, а также жилых кварталов Авдеевки с целью спровоцировать в городе гуманитарную катастрофу. Обстрелы продолжаются по сей день.



В Авдеевке в общей сложности повреждены 102 здания, в том числе 92 частных дома, семь многоэтажек, три нежилых здания.

Фото и видео: dn.npu.gov.ua

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