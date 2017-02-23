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В Марьинке пограничники изъяли ювелирных изделий на 570 тыс грн

23.02.2017, 11:26 (6 Фото)
В Марьинке пограничники изъяли ювелирных изделий на 570 тыс грн В Марьинке пограничники изъяли ювелирных изделий на 570 тыс грн В Марьинке пограничники изъяли ювелирных изделий на 570 тыс грн В Марьинке пограничники изъяли ювелирных изделий на 570 тыс грн В Марьинке пограничники изъяли ювелирных изделий на 570 тыс грн В Марьинке пограничники изъяли ювелирных изделий на 570 тыс грн
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В Марьинке пограничники изъяли ювелирных изделий на 570 тыс грн В Марьинке пограничники изъяли ювелирных изделий на 570 тыс грн В Марьинке пограничники изъяли ювелирных изделий на 570 тыс грн В Марьинке пограничники изъяли ювелирных изделий на 570 тыс грн В Марьинке пограничники изъяли ювелирных изделий на 570 тыс грн В Марьинке пограничники изъяли ювелирных изделий на 570 тыс грн

В контрольном пункте въезда-выезда Марьинка на линии разграничения в районе проведения АТО 22 февраля пограничники совместно с работниками Государственной фискальной службы изъяли партию серебряных ювелирных изделий на сумму свыше 570 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. 

Ювелирные украшения военнослужащие нашли с помощью специальных технических средств во время досмотра автомобиля Mitsubishi.

"В иномарке, а именно в заднем сидении, под обшивкой салона, в музыкальных колонках и в личных вещах гражданин Украины пытался переместить через контрольный пункт в Донецк 2096 изделий из серебра. Сумма оценки задержанного пограничниками товара составила 574 тысячи гривень", - говорится в сообщении.

Нарушитель и выявленная находка переданы сотрудникам ГФС.

Фото: dpsu.gov.ua

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