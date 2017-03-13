У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино

Сегодня, 13 марта, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн вместе со своим украинским коллегой Павлом Климкиным и группой журналистов побывал неподалеку от линии боевого столкновения в Широкино на южном направлении фронта. Фоторепортаж с передовой передал корреспондент LIGA.net.

Поселок уже почти два года находится под постоянными обстрелами со стороны пророссийских наемников и военных ВС РФ.

Основное внимание в ходе поездки глава МИД Люксембурга, как ожидается, уделит анализу ситуации в Донбассе в контексте сохранения позиции ЕС по санкциям против государства-агрессора России.

Фото: Пётр Шуклинов / LIGA.net

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