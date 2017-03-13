У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино
Сегодня, 13 марта, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн вместе со своим украинским коллегой Павлом Климкиным и группой журналистов побывал неподалеку от линии боевого столкновения в Широкино на южном направлении фронта. Фоторепортаж с передовой передал корреспондент LIGA.net.
Поселок уже почти два года находится под постоянными обстрелами со стороны пророссийских наемников и военных ВС РФ.
Основное внимание в ходе поездки глава МИД Люксембурга, как ожидается, уделит анализу ситуации в Донбассе в контексте сохранения позиции ЕС по санкциям против государства-агрессора России.
Фото: Пётр Шуклинов / LIGA.net
Читайте также: Глава МИД Люксембурга в АТО: Я был в Ираке, здесь - то же самое
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:01
-
13:24
-
13:18
-
12:54
-
12:32
Материалы по теме
-
13.03.2017 14:23
-
13.03.2017 14:09
-
13.03.2017 13:48
-
13.03.2017 13:45
-
13.03.2017 13:42
Все материалы по теме: Война в Донбассе
- Боевики окапываются у международной трассы Е50 под Корсунем - ИС 12:52
- Шестеро бойцов ранены и травмированы в зоне АТО: карта боев 12:52
- ФСБ усиливает в Донбассе паранойю с "украинскими шпионами" - ИС 12:41
- В Тернополе сотрудники Укрпочты расхитили более 600 тыс грн - СБУ 11:45
- Житель Краснополья хотел вывезти в РФ 5 т гербицидов и пестицидов 11:10