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У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино

13.03.2017, 13:43 (16 Фото)
У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино
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У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино У линии разграничения с главой МИД: фоторепортаж из Широкино

Сегодня, 13 марта, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн вместе со своим украинским коллегой Павлом Климкиным и группой журналистов побывал неподалеку от линии боевого столкновения в Широкино на южном направлении фронта. Фоторепортаж с передовой передал корреспондент LIGA.net.

Поселок уже почти два года находится под постоянными обстрелами со стороны пророссийских наемников и военных ВС РФ.

Основное внимание в ходе поездки глава МИД Люксембурга, как ожидается, уделит анализу ситуации в Донбассе в контексте сохранения позиции ЕС по санкциям против государства-агрессора России.

Фото: Пётр Шуклинов / LIGA.net 

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