Суд оправдал антимайдановцев по делу о событиях 2 мая 2014 г

Городской суд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. После оглашения приговора некоторым из оправданных сотрудники СБУ зачитали новое подозрение. Об этом сообщает Думская.

Согласно сообщению, суд освободил пятерых фигурантов, находившихся под стражей.

Коллегия судей под председательством Филиппа Журавля констатировала, что убедительных доказательств вины обвиняемых Сергея Долженкова и других прокуратура не представила: "Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину".

Одесские журналисты сообщили, что суд раскритиковал проведенное расследование.

"Обвинение не смогло опровергнуть заявление защиты о том, что подсудимые просто помогали милиционерам охранять порядок", - говорится в приговоре.

Отдельно подчеркивается, что обвинение политически ангажировано: на скамье подсудимых сидят только пророссийские участники трагических событий, при том, что большинство погибших и пострадавших - их соратники, сообщает издание.

Думская сообщила, что позже в зал суда зашли сотрудники прокуратуры и СБУ, прессу выгнали. Журналисты предположили, что оправданным судом зачитывают новое подозрение.

"Задержали только Долженкова и россиянина Мефедова. Судя по всему, им объявляют о подозрении по 110-й статье - "посягательство на территориальную целостность", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Одесского управления СБУ корреспонденту LIGA.net сказали, что никакой информацией об упомянутом суде не владеют.

Пресс-служба прокуратуры Одесской области на телефонные звонки не отвечает.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила корреспонденту LIGA.net информацию о решении суда по делу 2 мая. Оправданы 20 участников Антимайдана, пятеро из них, содержавшиеся под стражей, были освобождены в зале суда, однако двоим из них было зачитано новое подозрение, они задержаны. В данный момент прокуратура готовит апелляцию на решение суда Черноморска.

Данное дело рассматривалось в судебных инстанциях около трех лет. Речь идет только об эпизодах, имевших место в центре Одессы 2 мая 2014-го; материалы о событиях на Куликовом поле в суд еще не поступали.

В суде адвокаты заявили о якобы отсутствии доказательств вины их подзащитных и настаивали на оправдательном приговоре. Обвиняемые своей вины не признавали.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Столкновения в центре города произошли ближе к вечеру между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК "Черноморец" и "Металлист", с одной стороны, и сторонниками пророссийского Антимайдана - с другой.

Несколько участников проукраинской акции погибли от пуль сторонников Антимайдана. Позже несколько десятков человек из числа пророссийских демонстрантов погибли от удушья или травм вследствие пожара в одесском Доме профсоюзов.

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