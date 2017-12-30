В Харькове захватили отделение почты с людьми внутри: фото, видео

В Харькове неизвестный мужчина захватил отделение Укрпочты на улице Шевченко, в помещении находятся люди. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщение об инциденте правоохранители получили около 14:40, о происшествии сообщил муж работницы отделения. По информации полиции, человек в маске напал на отделение с целью ограбления и забаррикадировался внутри. По данному факту проводится проверка.

Как сообщает Украинская правда, территория возле места инцидента оцеплена, прибыли около 20 автомобилей патрульной полиции, пожарные и скорая помощь. На месте также работают взрывотехники и кинологи, должны подъехать переговорщики. Движение транспорта на прилегающем перекрестке полностью перекрыто.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что, по предварительной информации, мужчина захватил почтовое отделение с людьми внутри.

"Мужчина сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего неизвестно", - отметил Тракало.

Он добавил, что сообщение об инциденте полицейские получили от мужа работницы почты в 14:40. "По его словам, в отделение вошел мужчина в маске с целью ограбления", - сказал Тракало.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и руководство харьковской полиции.

Начальник полиции Харьковской области Олег Бех в комментарии телеканалу 112 Украина сообщил, что, по некоторым данным, мужчина удерживает в заложниках девятерых взрослых и двоих детей, однако эта информация неточная.

"Мы не понимаем, ни какая взрывчатка у этого лица, ни оружие. Он ведет себя абсолютно спокойно", - сказал чиновник.

"Мы пока не понимаем его требований. Основной вопрос в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", - подчеркнул Бех, отметив, что захватчик контактирует с правоохранителями с помощью телефонов удерживаемых им людей.

Читайте также: В Белой Церкви пытались ограбить ювелирный магазин: есть погибший

В то же время народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко в своем Facebook сообщил, что в момент нападения на отделение там находились девять человек - работники и посетители - в том числе двое детей. Грабитель имел при себе предмет, похожий на пистолет.

"Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным, и принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники", - заявил Геращенко, добавив, что переговорщики предлагают злоумышленнику сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям.

По словам депутата, на месте происшествия находятся начальник полиции Харьковской области Олег Бех и глава облуправления СБУ Андрей Носач.

28 декабря 2017 года в Харькове трое неизвестных в масках совершили разбойное нападение на мужчину и завладели $30 тыс.

Фото: pravda.com.ua, facebook.com/police.kharkov; видео: Facebook УП, yaroslav.minervin

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.