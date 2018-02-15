Суд над Трухановым: драки и стрельба - фоторепортаж

Сегодня возле здания Соломенского райсуда Киева, который отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки депутата от БПП, произошли столкновения при участии Нацдружин, полиции и неизвестных, которых журналисты идентифицировали как титушек.

Как передает корреспондент LIGA.net, перед началом судебного заседания в здание суда беспрепятственно вошли несколько десятков человек и разместились в коридоре и на лестнице. Через некоторое время к суду подтянулись представители Нацдружин с намерением их выдворить.

Наряды полиции и Нацгвардии под зданием были усилены, и вскоре уже между ними и представителями правых движений произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ, а неизвестные бросали в них файеры.

Когда из суда начали выходить титушки, между ними и Нацдружинами завязался конфликт, в котором также принимали участие представители батальона Донбасс.

В столкновениях один полицейский получил огнестрельные ранения ног.



В полицию доставлены около 30 активных участников столкновений, в том числе стрелявший в правоохранителя. По сообщениям полиции, у них изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические палки, граната, несколько ножей, газовые балончики и дымовые шашки.

По информации Украинской правды, в конфликте пострадали 20 человек, четверо пострадавших госпитализированы.



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Фото: Андрей Гудзенко/ LIGA.net

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