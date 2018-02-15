Суд над Трухановым: драки и стрельба - фоторепортаж
Сегодня возле здания Соломенского райсуда Киева, который отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки депутата от БПП, произошли столкновения при участии Нацдружин, полиции и неизвестных, которых журналисты идентифицировали как титушек.
Как передает корреспондент LIGA.net, перед началом судебного заседания в здание суда беспрепятственно вошли несколько десятков человек и разместились в коридоре и на лестнице. Через некоторое время к суду подтянулись представители Нацдружин с намерением их выдворить.
Наряды полиции и Нацгвардии под зданием были усилены, и вскоре уже между ними и представителями правых движений произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ, а неизвестные бросали в них файеры.
Когда из суда начали выходить титушки, между ними и Нацдружинами завязался конфликт, в котором также принимали участие представители батальона Донбасс.
В столкновениях один полицейский получил огнестрельные ранения ног.
В полицию доставлены около 30 активных участников столкновений, в том числе стрелявший в правоохранителя. По сообщениям полиции, у них изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические палки, граната, несколько ножей, газовые балончики и дымовые шашки.
По информации Украинской правды, в конфликте пострадали 20 человек, четверо пострадавших госпитализированы.
Читайте также: Дело Труханова: под судом стреляли, есть раненые - фото, видео
Фото: Андрей Гудзенко/ LIGA.net
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14.02.18
09:40
-
вчера
19:20
-
вчера
18:35
-
вчера
16:55
-
вчера
17:26
Материалы по теме
-
15.02.2018 18:12
-
15.02.2018 16:11
-
15.02.2018 15:21
-
15.02.2018 14:33
-
15.02.2018 13:59
Все материалы по теме: Происшествия
- Боевики готовят провокации около Докучаевска и Новотроицкого 23:40
- Боевики ЛНР вернули тело погибшего 12 февраля бойца ВСУ 21:57
- У палаточного городка возле Рады задержали мужчину с пистолетом 21:00
- В полиции показали изъятое у "активистов" под судом в Киеве: фото 20:17
- В Донбассе боевики ведут огонь из минометов: погиб военный 19:40