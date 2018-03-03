Нацгвардия разогнала палаточный городок под Радой: фото, видео

Под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. Как передает корреспондент LIGA.net, операция по зачистке началась в 07:00.

Полиция привязала тросы к ограждению и КАМАЗом расчистила дорогу. Сейчас полицейские постепенно начали расчищать площадь.

Полицейские просят не подходить к ограждению, поскольку туда могут полететь коктейли Молотова.

По словам корреспондента LIGA.net, уже около 50 задержанных, часть из них сажают в полицейский автобус.

Протестующие начали жечь шины и бросать взрывпакеты, есть пострадавшие. Им оказывает помощь Красный крест.

При этом к Раде подъехала только одна скорая помощь, в которой даже нет носилок. Мужчину, который потерял сознание и лежал в снегу, заносили в машину скорой на досках.

По словам медиков, еще семь машин скорой помощи уже в пути к Раде.

Всех задержанных полицейские поставили в снег на колени и проводят досмотр личных вещей.

27 февраля 2018 года под зданием Верховной Рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, травмы различной степени тяжести получили 14 полицейских.

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