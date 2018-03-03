Нацгвардия разогнала палаточный городок под Радой: фото, видео
Под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. Как передает корреспондент LIGA.net, операция по зачистке началась в 07:00.
Полиция привязала тросы к ограждению и КАМАЗом расчистила дорогу. Сейчас полицейские постепенно начали расчищать площадь.
Полицейские просят не подходить к ограждению, поскольку туда могут полететь коктейли Молотова.
По словам корреспондента LIGA.net, уже около 50 задержанных, часть из них сажают в полицейский автобус.
Протестующие начали жечь шины и бросать взрывпакеты, есть пострадавшие. Им оказывает помощь Красный крест.
При этом к Раде подъехала только одна скорая помощь, в которой даже нет носилок. Мужчину, который потерял сознание и лежал в снегу, заносили в машину скорой на досках.
По словам медиков, еще семь машин скорой помощи уже в пути к Раде.
Всех задержанных полицейские поставили в снег на колени и проводят досмотр личных вещей.
27 февраля 2018 года под зданием Верховной Рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, травмы различной степени тяжести получили 14 полицейских.
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