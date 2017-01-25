Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта

Участник обороны Донецкого аэропорта Виталий Пясецкий показал фотографии, сделанные ним из терминала, который обороняли украинские военные и добровольцы в 2015 году.

Фотографии сделаны в последние дни обороны. На них - бойцы и условия, в которых они защищали ДАП.



Все подписи к фото - автора.



20 января 2015 года был последний день боев в Донецком аэропорту, оборона которого продолжалась 242 дня.



Фото: Виталий Пясецкий/Facebook

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