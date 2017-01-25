Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта
25.01.2017, 01:41 (17 Фото)
Участник обороны Донецкого аэропорта Виталий Пясецкий показал фотографии, сделанные ним из терминала, который обороняли украинские военные и добровольцы в 2015 году.
Фотографии сделаны в последние дни обороны. На них - бойцы и условия, в которых они защищали ДАП.
Все подписи к фото - автора.
20 января 2015 года был последний день боев в Донецком аэропорту, оборона которого продолжалась 242 дня.
Фото: Виталий Пясецкий/Facebook
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