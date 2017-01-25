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Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта

25.01.2017, 01:41 (17 Фото)
Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта
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Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта Ветеран ДАП выложил фотографии последних дней обороны аэропорта

Участник обороны Донецкого аэропорта Виталий Пясецкий показал фотографии, сделанные ним из терминала, который обороняли украинские военные и добровольцы в 2015 году. 

Фотографии сделаны в последние дни обороны. На них - бойцы и условия, в которых они защищали ДАП.

Все подписи к фото - автора. 

20 января 2015 года был последний день боев в Донецком аэропорту, оборона которого продолжалась 242 дня.

Фото: Виталий Пясецкий/Facebook

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