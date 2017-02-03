Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото

Сегодня, 3 февраля, на территории учебного центра Нацгвардии в поселке Старое прошли комплексные занятия нового подразделения Бригады быстрого реагирования (военная часть 3018) перед отправлением в зону АТО.

Бригада является боевой единицей, структура и управление которой построены на примере армейских подразделений передовых стран мира.

Как передает корреспондент ЛІГА.net, во время учений также были представлены образцы новой полевой униформы и боевого снаряжения военных, современных палаток и индивидуальных мобильных мест для личного состава.

Фото: Андрей Гудзенко, ЛІГА.net

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