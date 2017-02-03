USD:  27.10  27.62   EUR:  29.03  29.86  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото

03.02.2017, 21:25 (28 Фото)
Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото
1 из 28
Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото Финальный аккорд: учения Нацгвардии перед отправкой в АТО: фото

Сегодня, 3 февраля, на территории учебного центра Нацгвардии в поселке Старое прошли комплексные занятия нового подразделения Бригады быстрого реагирования (военная часть 3018) перед отправлением в зону АТО.

Бригада является боевой единицей, структура и управление которой построены на примере армейских подразделений передовых стран мира.

Как передает корреспондент ЛІГА.net, во время учений также были представлены образцы новой полевой униформы и боевого снаряжения военных, современных палаток и индивидуальных мобильных мест для личного состава.

Фото: Андрей Гудзенко, ЛІГА.net

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Материалы по теме

Все материалы по теме: Война в Донбассе

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
узнать больше
slovoidilo.ua
 