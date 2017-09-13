К Верховному суду перед назначением судей пришла "нечисть": фото

В центре Киева, от Администрации президента до Верховного суда, прошел сегодня Марш нечéсти. Его участники выступили против назначения 30 кандидатов в судьи, которые вопреки негативным заключениям Общественного совета добропорядочности стали победителями конкурса в Верховный Суд.

Как отмечается на сайте Реанимационного пакета реформ (РПР), "победители конкурса" в судейских мантиях и масках монстров пришли на Банковую, чтобы напомнить президенту, что недобропорядочные победители конкурса дискредитируют судебную реформу.

Акция прошла накануне первого заседания Высшего совета правосудия, который должен передать на утверждение президента кандидатуры новых судей.

В РПР отмечают, что четверть из 120 победителей конкурсного отбора, проведенного Высшей квалификационной комиссией судей, получили вето от общественности. Эти кандидаты замечены в подаче неправдивых ведомостях в декларациях, участии в политических преследованиях, запрете мирных собраний во время Революции достоинства, вынесении политически мотивированных решений, нарушении прав человека и т.п.

Закон дает право Высшему совету правосудия отказаться от внесения представления президенту о назначении кандидата судьей в случае обоснованного сомнения в его добропорядочности и профессиональной этике. Участники акции надеются, что ВСП воспользуется этим правом и не пропустит в обновленный суд судей с сомнительной репутацией.

27 июля 2017 года ВККС утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей нового Верховного суда, среди которых 120 признаны победителями конкурса.

Общественные организации заявили о том, что четверть кандидатов имеют отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности (ОСД).

Глава ВККС Сергей Козьяков на это ответил, что комиссия при принятии решений использовала данные из 20 источников, а на отрицательные заключения ОСД кандидаты предоставляли материалы с убедительными опровержениями.

Представительство Евросоюза в Украине 12 сентября выступило с заявлением о том, что "назначение хотя бы нескольких судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе".

Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

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