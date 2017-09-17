ЕС должен занимать твердую позицию: иностранная делегация в АТО
Иностранная делегация во главе с Андерсом Фог Расмуссеном посетила расположение украинских войск в Донбассе и поврежденные обстрелами российско-оккупационных войск населенные пункты. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
"В районе проведения антитеррористической операции побывала с визитом иностранная делегация во главе с бывшим премьер-министром Дании, недавним генеральным секретарем НАТО, а ныне - советником Президента Украины Андерсом Фог Расмуссеном", - сказано в сообщении.
Также сказано, что европейские политики и журналисты ведущих изданий ЕС посетили несколько городов Донецкой области, где ознакомились с задачами, состоянием и положением украинских войск.
"В то время, когда на украинской земле находится более 40 000 российских солдат и сепаратистов, Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины", - отметил Фог Расмуссен.
Отмечается, что среди гостей были "бывшие и действующие главы правительств европейских стран, министры иностранных дел, парламентарии, политические советники и консультанты".
"Представители штаба и СЦКК рассказали присутствующим о состоянии дел в районе проведения АТО, а также о нарушении российской стороной минских договоренностей. Кроме того, гости смогли воочию увидеть и то, и другое, побывав в одной из бригад Вооруженных Сил Украины, которая защищает участок фронта на донецком направлении, а также на местах обстрелов в городе Торецкое", - также сообщает штаб.
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