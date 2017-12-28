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Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж

28.12.2017, 01:42 (13 Фото)
Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж
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Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж

В аэропорт Борисполь прибыли самолеты с освобожденными украинскими пленными на борту. Встречать их приехали несколько сотен человек, в том числе, - их семьи и друзья. 

Сегодня из плена боевиков были освобождены 73 украинца. Журналисты опубликовали список их имен.

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Канцлер Германи Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовали освобождение украинцев, но призвали как можно быстрее провести обмен и остальных заложников.

Подробнее о самом масштабном обмене читайте в: Освобождение украинских заложников в Донбассе: хроника

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