Львовскую область замело: фото
Зима во Львовской области не отступает, там выпал снег, а температура воздуха утром опустилась до -7 °C. Об этом говорится в сообщении группы Varta1 в Facebook.
Участник Varta1 Игорь Зинкевич выложил утренние фотографии села Тухолька Сколевского района Львовской области.
Синоптики Укргидрометцентра предупреждали, что в эти выходные в Украине ожидаются осадки и похолодание.
В Киеве в воскресенье переменная облачность, -1°...+7 °C.
Во Львове облачно с прояснениями, в воскресенье идет дождь, -3°...+6 °C.
В Луцке в в воскресенье днем +7 °C, дождь.
В Виннице в воскресенье до +6 °C, мокрый снег с дождем.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В воскресенье -1 °C...+7 °C, пройдет дождь.
В Харькове в воскресенье -4 °C...+7 °C, без осадков.
В Днепре в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -3 °C...+7 °C.
Жителей Мариуполя погода порадует - в воскресенье без осадков, температура до +8 °C.
В Краматорске в воскресенье температура до +6 °C, ожидаются осадки.
В Северодонецке в воскресенье -4 °C...+6 °C, пройдет дождь.
Ранее сообщалось, что Всемирная метеорологическая организация впервые за последние 500 лет внесла новое дополнение в Международный облачный атлас - официально признаны облака undulatus asperitas.
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