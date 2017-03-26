Львовскую область замело: фото

Зима во Львовской области не отступает, там выпал снег, а температура воздуха утром опустилась до -7 °C. Об этом говорится в сообщении группы Varta1 в Facebook.

Участник Varta1 Игорь Зинкевич выложил утренние фотографии села Тухолька Сколевского района Львовской области.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждали, что в эти выходные в Украине ожидаются осадки и похолодание.

В Киеве в воскресенье переменная облачность, -1°...+7 °C.

Во Львове облачно с прояснениями, в воскресенье идет дождь, -3°...+6 °C.

В Луцке в в воскресенье днем +7 °C, дождь.

В Виннице в воскресенье до +6 °C, мокрый снег с дождем.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В воскресенье -1 °C...+7 °C, пройдет дождь.

В Харькове в воскресенье -4 °C...+7 °C, без осадков.

В Днепре в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -3 °C...+7 °C.

Жителей Мариуполя погода порадует - в воскресенье без осадков, температура до +8 °C.

В Краматорске в воскресенье температура до +6 °C, ожидаются осадки.

В Северодонецке в воскресенье -4 °C...+6 °C, пройдет дождь.

Ранее сообщалось, что Всемирная метеорологическая организация впервые за последние 500 лет внесла новое дополнение в Международный облачный атлас - официально признаны облака undulatus asperitas.