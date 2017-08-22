В Австралии родилась редкая коала с белой шерстью: фото

В зоопарке Квинсленда (Австралия) родилась редкая коала белого цвета. Специалисты говорят, что со временем окрас поменяется. Об этом сообщает AFP.

Согласно сообщению, событие произошло еще в январе, однако официальное заявление зоопарк сделал только 21 августа.

Белый окрас коалы объясняется наличием в его организме рецессивного гена, унаследованного от матери. В природе коалы с такой шерстью встречаются редко, так как белый цвет привлекает хищников.

Как пояснила руководитель медицинского центра для диких животных зоопарка, в ветеринарии такой феномен называется термином "серебристый ген". Животные с таким геном рождаются с белой или светлой шерстью, однако по мере взросления она выпадает, и на ее месте вырастает шерсть более привычного окраса.

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