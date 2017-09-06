Что происходит на линии разграничения в Станице: фоторепортаж

За прошедшие сутки контрольный пункты въезда-выезда на линии разграничения в Станице Луганской пересекли 8580 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Станица - Луганская - территория особого внимания ГУ Нацполиции в Луганской области. Здесь работает единственный КПВВ в области, где ежедневно тысячи человек пересекают линию разграничения в обоих направлениях", - отметила спикер областной полиции Татьяна Погукай в Facebook.

Жители поселка сегодня сообщили LIGA.net, что из оккупированного Луганска все чаще стали приезжать луганчане. "Это связано и идентификацией для получения пенсий, и с началом учебного года, поскольку цены на продукты питания и одежду ниже в 2-2,5 раза", - сказала станичанка Светлана.

По ее словам, время на пересечение линии разграничения тратиться больше. "Тебе повезет, если пройдешь за два часа. Люди бывает и по 5-6 часов стоят", - добавила она.

Читайте также: "Здесь страх божий". Как живут под властью оккупантов в Донбассе

Фото: facebook.com/csomvd

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.