Что происходит на линии разграничения в Станице: фоторепортаж
За прошедшие сутки контрольный пункты въезда-выезда на линии разграничения в Станице Луганской пересекли 8580 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Станица - Луганская - территория особого внимания ГУ Нацполиции в Луганской области. Здесь работает единственный КПВВ в области, где ежедневно тысячи человек пересекают линию разграничения в обоих направлениях", - отметила спикер областной полиции Татьяна Погукай в Facebook.
Жители поселка сегодня сообщили LIGA.net, что из оккупированного Луганска все чаще стали приезжать луганчане. "Это связано и идентификацией для получения пенсий, и с началом учебного года, поскольку цены на продукты питания и одежду ниже в 2-2,5 раза", - сказала станичанка Светлана.
По ее словам, время на пересечение линии разграничения тратиться больше. "Тебе повезет, если пройдешь за два часа. Люди бывает и по 5-6 часов стоят", - добавила она.
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Фото: facebook.com/csomvd
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