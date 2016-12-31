Мир встречает 2017 год: фото

Мир встречает новый, 2017 год - год Огненного петуха по китайскому календарю.



В самом Китае новый год уже начался.

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