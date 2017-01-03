Китай объявил самый высокий уровень опасности из-за смога: фото

Национальный метеорологический центр Китая впервые в истории объявил красный - самый высокий уровень опасности из-за сильного смога в северных и восточных провинциях страны. Об этом сообщает агентство Хinhua.



Согласно сообщению метеоцентра, в провинциях Хэнань, Шаньдун, Аньхой и Цзянсу видимость может упасть ниже 500, а в крайнем случае - и до 50 метров в этих регионах.

3 января 2017 года сообщалось, что уровень загрязнения воздуха в Германии в новогоднюю ночь из-за множества фейерверков превысил допустимые нормы. В частности, замеры, проводившиеся в Мюнхене в новогоднюю ночь, показали, что уровень вредных веществ в воздухе превысил в 27 раз допустимые ЕС нормы.

Фото: EPA

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