Ответ Москве: 2500 ед американской бронетехники прибыло в Европу

В немецком городе Бремерхафен происходит разгрузка транспортного судна Resolve, на котором прибыли более 2500 танков, грузовых автомобилей и других транспортных средств в рамках укрепления границ Восточной Европы на фоне агрессивных действий России.

Агентство ЕРА, опубликовавшее фото разгрузки, отмечает, что это самый большой трансфер вооружений из США в Европу с момента развала Советского Союза.

Согласно сообщению The Washingtom Post, поставка включает 87 танков, 144 боевых машин Брэдли и 3500 военнослужащих из 4-й пехотной дивизии США.

Далее техника по железной дороге будет доставлена в Польшу.

В конце октября 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что батальоны альянса в Восточной Европе развернут до лета 2017-го, а сам процесс стартует в феврале. Эта инициатива является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.

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