Что произошло сегодня в Лондоне: фоторепортаж

В среду, 22 марта, рядом со зданием парламента Великобритании произошел теракт, в результате, по предварительным данным, погиб один человек. Также, по данным полиции, ликвидирован один нападавший.

Сообщается, что около 16:45 у здания парламента очевидцы услышали стрельбу. По данным СМИ, неизвестный ранил ножом полицейского, после чего был ранен полицией, затем он скончался.

Также сообщается, что на расположенном рядом с парламентом Вестминстерском мосту машина сбила нескольких человек. Пострадали, по разным данным, от шести до десяти человек.

Полиция Лондона рассматривает нападение возле британского парламента как террористический акт. Заседание парламента было приостановлено, доступ в здание и на прилегающие к нему кварталы перекрыт.

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