В Лондоне проходят массовые акции протеста против выхода из ЕС
25.03.2017, 17:34 (10 Фото)
Десятки тысяч человек вышли в Лондоне на акции протеста против выхода Британии из Евросоюза, всего за четыре дня до того, как премьер-министр Тереза Мэй намерена запустить процесс официального выхода из объединения. Об этом сообщает Reuters.
Марш Unite for Europe должен завершиться митингом на Парламентской площади, которая стала на этой неделе местом теракта, совершенного джихадистом Халидом Масудом, в результате чего погибли четыре человека. Участники акции держат флаги ЕС и плакаты "Прекратите Brexit!", "Brexit крадет мое будущее", "С Днем Рождения ЕС!".
В Риме сегодня отмечается 60-я годовщина подписания Римского договора, который положил начало ЕЭС - предшественнику Евросоюза. В рамках торжественных мероприятий 27 стран-членов Европейского Союза, Европейский совет, Европейский парламент и Европейская комиссия подписали Римскую декларацию, в которой обозначили направления работы на ближайшие десять лет.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявит о начале процедуры выхода страны из состава Европейского союза 29 марта.
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