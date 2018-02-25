ВСУ приняли участие в параде ко Дню независимости Эстонии: фото

В столице Эстонии Таллине прошел военный парад по случаю 100-летия независимости государства.

В торжественном мероприятии приняли участие около 1100 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники. В том числе танки Challenger-II и боевые машины пехоты Warrior из состава боевой группы НАТО, а также самоходные гаубицы К-9 и мотострелковая техника из Украины.

Как сообщают местные СМИ, на параде была продемонстрирована американская противоракетная система Patriot. На мероприятии были представлены все рода войск вооруженных сил Эстонии, прошли также знаменные группы из Украины, Финляндии, Франции, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции и США.

Над площадью Свободы пролетели вертолеты и самолеты ВВС и погранохраны Эстонии, а также два вертолета США UH-Black Hawk, три истребителя Eurofighter из Италии и два истребителя F-16 ВВС Дании. Завершила пролет авиации эскадрилья восьми истребителей F-16 ВВС США.

Как сообщалось ранее, во время парада были также продемонстированы противотанковые комплексы Milan и Javelin, 120-мм миномет и мобильный радар Ground Master 403.

Фото: Оксана Адамчук / Глеб Лукинов, Delfi

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