В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото
03.03.2018, 16:54 (9 Фото)
В Нидерланды пришли морозы, которые превратили каналы в столице, Амстердаме, в катки. Об этом сообщает The Guardian.
Впервые за 6 лет каналы промерзли достаточно сильно, чтобы выдержать огромный наплыв людей, желающих покататься на льду.
Фото: соцсети
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