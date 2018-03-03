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В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото

03.03.2018, 16:54 (9 Фото)
В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото
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В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото В Амстердаме морозы превратили каналы в катки: фото

В Нидерланды пришли морозы, которые превратили каналы в столице, Амстердаме, в катки. Об этом сообщает The Guardian.

Впервые за 6 лет каналы промерзли достаточно сильно, чтобы выдержать огромный наплыв людей, желающих покататься на льду.

Фото: соцсети

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