12-ый штат США присоединился к признанию Голодомора геноцидом

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Губернатор штата Огайо Джон Касич и вице-губернатор Мэри Тейлор выдали соответствующую прокламацию

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Штат Огайо (США) присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает Посольство Украины в США в Facebook.

"Губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мэри Тейлор выдали соответствующую прокламацию", - сказано в сообщении и приводится сам документ.

На сегодняшний день Голодомор признан геноцидом в 12 штатах США.

По подсчетам демографов, потери среди жителей Украины из-за организованного сталинским режимом Голодомора 1932-1933 годов составили 3,9 млн человек.

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18 ноября 2017 года США осудили попытки оспорить исторический факт Голодомора в Украине 1932-33 годов.

20 ноября посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что пришло время официально в США признать Голодомор против украинского народа в 1932-33 годах геноцидом.