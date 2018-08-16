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16.08.2018, 11:46

Адвокаты Януковича не пускали в суд его бесплатного защитника

Адвокаты Януковича не пускали в суд его бесплатного защитника - Фото
Виталий Сердюк (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Юрия Рябовола в зал судебных заседаний завели только с помощью правоохранителей

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Судебные распорядители и полиция, превозмогая сопротивление коммерческих защитников Виктора Януковича, силой протолкнули нового бесплатного адвоката Юрия Рябовола в зал судебных заседаний, где рассматривается дело о госизмене беглого экс-президента. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net.

Не пускали Рябовола в зал платные юристы Януковича во главе с Виталием Сердюком, которые несколько недель назад демонстративно вышли из процесса, а теперь вернулись.

"Я прошу распорядителей пригласить в зал защитников Виктора Федоровича Януковича", - безрезультатно повторял судья Владислав Девятко, пока адвокаты толкались у двери.

Сердюк кричал, что Рябовол якобы не имеет права быть на суде, и что "Генпрокуратуре и суду не удастся ввести адвоката, который будет работать не в интересах клиента". Кроме того, он требовал дождаться приезда представителя Минюста.

По словам платного защитника Януковича, его клиент письменно отказался от адвоката Центра бесплатной правовой помощи и запретил ему участвовать в суде.

В итоге суд объявил перерыв на 15 минут, поручил распорядителю и Нацполиции обеспечить порядок в помещении суда и право Януковича на защиту. После этого Нацполиция силой протолкнула Рябовола в зал, он занял место за столом адвоката.

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4 марта 2017 года прокуратура передала в суд обвинительный акт: Януковича подозревают в нескольких преступлениях: госизмене, пособничестве в умышленных действиях для изменения границы и в ведении агрессивной войны.

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Теги: Виталий Сердюк, виктор янукович, адвокат, владислав девятко, юрий рябовол
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