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07.06.2018, 13:13

Аваков: Донбасс 3-5 лет не должен выбирать президента и в Раду

Аваков: Донбасс 3-5 лет не должен выбирать президента и в Раду - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Речь идет о жителях ныне неподконтрольных Украине районов после их деоккупации, и не касается всего Донбасса

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Граждане на территории ныне захваченного гибридной российской армией Донбасса после деоккупации этих районов в течение трех-пяти лет не должны голосовать на выборах президента и в Верховную Раду. Об этом на Национальном экспертном форуме заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент LIGA.net.

По словам главы МВД, выборы в местные советы должны состояться сразу же после реинтеграции ОРДЛО, чтобы на этих территориях появилась легитимная украинская власть.

"Но мы должны наложить мораторий на 3-5 лет на выборы на оккупированных территориях в центральные органы власти", - подчеркнул Аваков, добавив, что проживавшие в оккупации люди не могут участвовать ни в выборах в парламент, ни в выборах президента на этот срок.

Министр акцентировал внимание на том, что такая практика - это обычный мировой опыт, в том числе стран Балканского полуострова, Испании и других регионов.

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"Мы должны немного успокоить это общество, дать возможность прижиться новым гражданским институциям, нормальным дискуссиям, прессе, - и тогда спокойно проводить выборы", - пояснил он.

В противном случае, считает Аваков, ситуация снова приведет к обострениям, столкновениям, "и мы не получим эффекта мирного процесса".

Ранее директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил, что в гибридной войне, которую РФ ведет против Украины, не будет победителя, но возвращение Донбасса станет украинским успехом.

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Теги: Донбасс, выборы, война в донбассе, оккупация, арсен аваков, право голоса
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