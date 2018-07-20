Белый дом ответил на предложение Путина о референдуме в Донбассе

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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Референдум, проведенный на неподконтрольной Украине территории, не имел бы легитимности, считают в администрации

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Белый дом не намерен поддерживать предложение России о референдуме в Донбассе после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает Associated Press.

Белый дом придерживается позиции, что минские договоренности 2015 года не предусматривают проведения каких бы то ни было референдумов референдумов. Кроме того, референдум, проведенный на неподконтрольной Украине территории, не имел бы легитимности, считают в Белом доме.

Агентство прогнозирует, что европейские союзники Украины тоже выступят против российской идеи провести референдум на временно оккупированных территориях Восточной Украины.

В подтверждение этой позиции агентство Bloomberg приводит слова представителя Совета национальной безопасности Белого дома Гаррета Маркиса. "Администрация США не рассматривает вопрос о поддержке проведения референдума на Востоке Украины", - заявил Маркис.

20 июля сообщалось, что Путин сделал предложение Трампу провести референдум для того, чтобы решить конфликт на востоке Украины.