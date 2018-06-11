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11.06.2018, 14:13

ЧМ-2018: под Киевом неизвестные установили первую "фан-зону"

ЧМ-2018: под Киевом неизвестные установили первую "фан-зону" - Фото
чм-2018

В горсовете Ирпеня заявили, что это не инициатива местных властей

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В городе Ирпень Киевской области у одного из торговых центров неизвестные установили первую так называемую фан-зону к Чемпионату мира-2018 по футболу, который принимает страна-агрессор РФ. Горсовет не имеет к этому отношения, сообщил LIGA.net заместитель мэра города Дмитрий Христюк.

Ранее сегодня местное издание Правда Ирпеня сообщило, что возле ТРЦ на улице Соборной, 160 установили большие тенты и экран размером 2,5х2 м для трансляции под открытым небом футбольных матчей, показ которых бойкотируют украинские телеканалы.

Фото: Правда Ирпеня

По словам Христюка, это не инициатива местных властей. Он отметил, что, "возможно, кто-то в приватном режиме планирует организовывать".

Чиновник уточнил, что он против организации общественных мероприятий, связанных с футбольным чемпионатом, который проходит в России.

Позже новость с сайта об открытии "фан-зоны" была удалена.

Сегодня, 11 июня, брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что Европейский парламент может объявить дипломатический бойкот футбольному Чемпионату мира-2018 в России.

7 июня стало известно, что ФИФА не предоставила разрешения на открытие официальных фан-зон чемпионата мира по футболу в оккупированном Россией Крыму.

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Теги: чемпионат мира по футболу 2018, футбол, фан-зона, чм-2018 по футболу, ирпень, трансляция матчей
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