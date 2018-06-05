Дело о квартире Лещенко: НАБУ изучит телефонные разговоры нардепа

Сергей Лещенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Следствие проверит факты получения депутатом средств от Владислава Ендржиевского и руководителя интернет-издания Украинская правда Алены Притулы

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Детективы НАБУ в рамках расследования дела о покупке народным депутатом Сергеем Лещенко элитной квартиры в Киеве получили доступ к данным о контактах парламентария по мобильному телефону. Соответствующее ходатайство Национального антикоррупционного бюро Соломенский райсуд столицы удовлетворил 29 мая 2018 года, о чем свидетельствует определение в Едином реестре судебных решений.

Как отмечается в документе, Лещенко на допросе сообщил, что для покупки квартиры стоимостью около 7,6 млн грн он одолжил почти 3,8 млн грн у ЛИЦО_4 и 2 млн грн у ЛИЦО_5. Из декларации нардепа за 2016 год можно сделать вывод, что ЛИЦО_4 – это руководитель интернет-издания Украинская правда Алена Притула, а ЛИЦО_5 – некий Владислав Ендржиевский. На допросах оба подтвердили факты предоставления Лещенко денег в долг.

В то же время в НАБУ отмечают, что факты займов депутату "нуждаются в дополнительной проверке". Ввиду этого суд предоставил детективам доступ к данным мобильного оператора о разговорах и SMS-сообщениях Лещенко за период с 1 августа по 10 сентября 2016-го.

22 февраля 2018 года НАБУ начало расследование по факту покупки Лещенко квартиры в Киеве на предмет возможного незаконного обогащения депутата.

В феврале 2017-го суд закрыл дело Генпрокуратуры о квартире Лещенко, не найдя состава преступления.