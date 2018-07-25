ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку

Олег Сенцов (скриншот видео)

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Суд также призвал Россию обеспечить Сенцову достойное лечение в медучреждении

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Европейский суд по правам человека призвал украинского политзаключенного Олег Сенцова прекратить голодовку и принять лечение, которое улучшит состояние его здоровья. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Суд принял решение, согласно пункту 39 положения ЕСПЧ, указать государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры, которые должны быть осуществлены безотлагательно.

Такие временные меры назначают в ситуации, когда есть угроза причинения непоправимого вреда.

ЕСПЧ призвал Россию обеспечить Сенцову достойное лечение в медучреждении.

Также сегодня более 50 украинских деятелей искусства написали письмо Сенцову с просьбой прекратить голодовку.

Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая 2018 с требованием освободить всех украинских политзаключенных.