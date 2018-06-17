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17.06.2018, 18:37

Евродепутат заявила об информатаке в Украине: звонили якобы из АП

Евродепутат заявила об информатаке в Украине: звонили якобы из АП - Фото
Ребекка Хармс (фото - flickr.com/photos/rebecca_harms)

Ребекка Хармс заявила о звонках человека, который выдавал себя за главу администрации президента Порошенко

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Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что стала в Украине жертвой информационной войны. Об этом она сообщила в своем Twitter.

Хармс заявила, что общалась по телефону с человеком, который выдавал себя за Игоря Райнина, главу администрации президента Украины Петра Порошенко. Неизвестный ей сообщил, что глава государства намерен на следующей неделе представить законопроект о правах ЛГБТ, который соответствует законодательству ЕС. 

"Меня и мой офис систематически дезинформировали относительно законопроекта о равных правах с помощью сфабрикованного телефона и почты, представляясь главой Администрации президента", - заявила она.

"Это был мой собственный опыт, связанный с текущей дезинформационной войной. Прошу прощения за проблемы и недоразумения, которые это могло повлечь", - добавила евродепутат.

По ее словам, этот инцидент не влияет на то что проведенный сегодня Марш равенства является значительным успехом для Украины и прогрессом в гражданских правах и равноправия украинцев. 

Ранее издание Интерфакс-Украина сообщило со ссылкой на ответ АП, что никаких законопроектов о равенстве прав не готовят и не обсуждали эту тему с евродепутатом Ребеккой Хармс. 

"Высока вероятность того, что ее просто разыграли", - сообщили в администрации президента.

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Теги: Игорь Райнин
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