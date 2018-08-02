Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.08.2018, 06:59

Финляндия может депортировать крымчан, въехавших по паспортам РФ

Финляндия может депортировать крымчан, въехавших по паспортам РФ - Фото
Фото: скриншот видео

В Финляндию семья въехала в сентябре 2017 года по туристическим визам, полученным в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге

Реклама
Реклама

Жителям временно оккупированного Крыма Наталье Кушнаренко и Михаилу Бережному с российскими загранпаспортами выдали финские туристические визы и пустили в страну из-за человеческого фактора. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

"Мне кажется, что этих граждан изначально пустили в Финляндию по туристической визе из-за человеческого фактора: каждый год в консульствах в Санкт-Петербурге выдают до миллиона шенгенских виз. Законодательство, запрещающее выдавать визы таким лицам, конечно же, отсутствует – это просто добрая воля стран-членов Европейского союза в ответ на обращения украинской стороны", – отметил посол.

Олефиров добавил, что последняя инстанция в таких вопросах – не консульство, а миграционные власти, которые уже внутри страны проверяют документы приезжих.

"Когда финские миграционные власти поняли, откуда приехали эти лица и что это та самая серия документов, которые выдаются именно в Крыму, они последовали рекомендациям нашего МИДа. Все крымчане считаются гражданами Украины до выхода из гражданства", – заключил дипломат.

РосСМИ сообщили, что Кушнаренко и Бережному может угрожать депортация из Финляндии в Украину за то, что свои российские паспорта они получили в Крыму. В Финляндию семья въехала в сентябре 2017 года по туристическим визам, полученным в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге

12 июля 2018 года Служба безопасности Украины задержала в Херсонской области мужчину по подозрению в пособничестве российским оккупантам в незаконной аннексии Крыма, который за это был награжден.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: паспорта РФ, Финляндия, россияне, депортация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Дмитрий Медведев незаконно приехал в оккупированный Крым - фото
Политика Дмитрий Медведев незаконно приехал в оккупированный Крым - фото
Крымская декларация: правительство Канады высказалось об аннексии
Политика Крымская декларация: правительство Канады высказалось об аннексии
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 