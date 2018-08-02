Финляндия может депортировать крымчан, въехавших по паспортам РФ

Фото: скриншот видео

commenthover

В Финляндию семья въехала в сентябре 2017 года по туристическим визам, полученным в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге

Реклама

Реклама

Жителям временно оккупированного Крыма Наталье Кушнаренко и Михаилу Бережному с российскими загранпаспортами выдали финские туристические визы и пустили в страну из-за человеческого фактора. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

"Мне кажется, что этих граждан изначально пустили в Финляндию по туристической визе из-за человеческого фактора: каждый год в консульствах в Санкт-Петербурге выдают до миллиона шенгенских виз. Законодательство, запрещающее выдавать визы таким лицам, конечно же, отсутствует – это просто добрая воля стран-членов Европейского союза в ответ на обращения украинской стороны", – отметил посол.

Олефиров добавил, что последняя инстанция в таких вопросах – не консульство, а миграционные власти, которые уже внутри страны проверяют документы приезжих.

"Когда финские миграционные власти поняли, откуда приехали эти лица и что это та самая серия документов, которые выдаются именно в Крыму, они последовали рекомендациям нашего МИДа. Все крымчане считаются гражданами Украины до выхода из гражданства", – заключил дипломат.

РосСМИ сообщили, что Кушнаренко и Бережному может угрожать депортация из Финляндии в Украину за то, что свои российские паспорта они получили в Крыму. В Финляндию семья въехала в сентябре 2017 года по туристическим визам, полученным в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге

12 июля 2018 года Служба безопасности Украины задержала в Херсонской области мужчину по подозрению в пособничестве российским оккупантам в незаконной аннексии Крыма, который за это был награжден.