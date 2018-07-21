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21.07.2018, 11:34

Финляндия поможет в реформе образования: Порошенко подписал закон

Финляндия поможет в реформе образования: Порошенко подписал закон - Фото
Фото: president.gov.ua

Финляндия выделяет финансирование на помощь в реформировании украинской средней школы

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Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и Финляндией в реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы". Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Закон приняла Верховная Рада 3 июля этого года. 

В рамках проекта будут привлекаться деньги технической помощи финского правительства для реформирования среднего образования в Украине.

Ранее министр образования Лилия Гриневич назвала ключевые нововведения в образовании украинских детей начальной и средней школы: критическое мышление (медиаграмотность), умение учиться на протяжении всей жизни и умение выходить из зоны комфорта; эмпатия и понимание другого человека.

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Теги: петр порошенко, образование, Финляндия, реформа
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