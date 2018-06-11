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11.06.2018, 11:25

Павел Жебривский подал в отставку

Павел Жебривский подал в отставку - Фото
Павел Жебривский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Жебривский был назначен главой Донецкой областной военно-гражданской администрации ровно три года назад

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Павел Жебривский подал в отставку с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, на которую был назначен ровно три года назад. Об этом сам чиновник сообщил в своем Facebook.

Жебривский рассказал, что 9 июня подал президенту Петру Порошенко прошение об отставке, которое глава государства принял. В среду, 13 июня, заявление чиновника должен рассмотреть Кабинет министров.

Глава ДонОВГА поблагодарил свою команду за работу, а жителей Донецкой области – за "поддержку и понимание".

"Мы начали огромную работу. И надеюсь, она будет продолжена дальше моим преемником", - подчеркнул Жебривский, не называя причин своего решения об отставке.

Павел Жебривский был назначен на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации 11 июня 2015 года, до этого он полгода руководил антикоррупционным управлением Генпрокуратуры.

Новость дополняется…

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Теги: павел жебривский, донецкая овга, Донецкая область
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