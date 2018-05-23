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23.05.2018, 14:28

Глава МИД Польши: Мир не должен забывать об Украине

Глава МИД Польши: Мир не должен забывать об Украине - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Яцек Чапутович отметил, что вопрос территориальной целостности государств важен для Польши

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Нельзя допустить, чтобы мир перестал говорить о ситуации в Украине, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович. Об этом сообщает издание Wpolityce.

"Мы не можем допустить того, чтобы мир перестал говорить о том, что происходит в Украине, это цель нашего членства в Совете безопасности", - отметил министр.

Глава МИД Польши на заседании Совета безопасности ООН подчеркнул необходимость защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах. При этом он отметил, что Украина остается объектом военной агрессии, а ее территория - оккупирована.

Чапутович на следующей неделе в Нью-Йорке будет председательствовать на брифинге по Украине, где обсудят, как решить конфликт в Украине и почему он все еще продолжается. Участие в брифинге также примет глава МИД Украины Павел Климкин.

По словам Чапутовича, этот брифинг является важным жестом со стороны Польши, которая "вышла с инициативой солидарности с Украиной".

"Эти вещи важны для Польши: международное право, гуманитарное право, Украина, территориальная целостность государств. Международное право не может быть нарушено; государство, которое это сделает, будет осуждено", - отметил он.

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Теги: польша, война в украине
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