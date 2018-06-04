Держаться, пока хватит здоровья: Кольченко попал в медсанчасть

Александр Кольченко (фото - Антон Наумлюк, Радио Свобода)

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По словам адвоката, политзаключенный пьет только воду

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Украинский политзаключенный Александр Кольченко, который 31 мая объявил голодовку в российской исправительной колонии, попал в медико-санитарную часть. Об этом сообщил правозащитник из Челябинской области Николай Щур после посещения крымчанина, передает Hromadske.

Согласно сообщению Щура, незаконно удерживаемому украинцу регулярно приносят еду, однако он "так же регулярно от нее отказывается".

Он отметил, что после каждой попытки накормить политзаключенного, его ведут к врачу, который измеряет давление, пульс, уровень сахара в крови.

"Саша пьет воду", - сказал правозащитник.

Щур добавил, что политзаключенный чувствует себя нормально, но очень похудел. По его словам, Кольченко заявил, что будет держаться, пока хватит здоровья.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить другого узника РФ Олега Сенцова.

25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014-м, к 20 годам тюрьмы строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Кремль отказался передать его Украине, считая узника российским гражданином. Сообщником Сенцова РФ назвала крымчанина Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.