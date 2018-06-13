Анатолий Гриценко (фото:Liga.net)

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Гриценко прокомментировал слухи о связях с Левочкиным

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Экс-министр обороны и лидер партии "Гражданская позиция" уверяют, что не получал поддержки от Сергея Левочкина.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net

"Вживую я видел Сергея Левочкина последний раз где-то на рубеже 2011 года, как глава АП он был в парламенте во время выступления президента Януковича. Последний раз в эфире канала Интер я был в октябре 2014 года. Больше не о чем говорить", – сказал Гриценко.

Кроме того, политик также опроверг слухи, которые связывают его выдвижение с другими украинскими олигархами и Белым домом. Но подтвердил контакты с иностранными посольствами в равной степени.

Напомним, Сергей Левочкин назвал в СМИ Анатолия Гриценко, победителем второго тура президентских выборов-2019. Победу Гриценко во втором туре также предсказывает апрельский опрос КМИС.

Читайте полный текст: Откуда рейтинг. Интервью с Анатолием Гриценко