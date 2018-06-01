Имущество Розенблата оставили под арестом

Борислав Розенблат Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Нардеп подозревается в получении $200 тыс взятки

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Апелляционный суд Киева оставил под арестом имущество народного депутата Борислава Розенблата. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 19 декабря 2017 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу представителя истца, представленную в интересах подозреваемого Розенблата Б.С. - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Розенблата подозревают в том, что он получил $200 тыс. за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыча" спецразрешений на пользование недрами.

В феврале 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование против народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, подозреваемых в получении взяток и организации схемы добычи янтаря.

В июле 2017-го ГПУ открыла уголовные производства по факту якобы незаконных действий детективов НАБУ против Розенблата и Полякова.

11 апреля 2018-го Печерский райсуд Киева признал Розенблата потерпевшим в уголовном производстве Генпрокуратуры о якобы провокации сотрудниками НАБУ дачи взятки парламентарию.

21 мая Соломенский районный суд Киева отказался вернуть депутату Верховной Рады Бориславу Розенблату (внефракционный) залог в размере 7 млн грн.