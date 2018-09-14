Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.09.2018, 18:11

Кабмин одобрил проект бюджета на 2019 год

Кабмин одобрил проект бюджета на 2019 год - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Рост ВВП планируется, как и в 2018 году, на уровне 3%

Реклама
Реклама

Кабинет министров одобрил проект бюджета на 2019 год. Такое решение было принято на заседании правительства в пятницу 14 сентября, передает коррепспондент LIGA.net.  

Рост ВВП планируется, как и в 2018 году, на уровне 3%. Хотя реальный показатель, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, может быть выше. Инфляция составит 7,4%. Рост доходов сведенного бюджета предусмотрен на уровне 130 миллиардов гривень. В целом доходы должны составить 1 триллион 292 миллиарда гривень. Расходы на блок безопасности и обороны будут на уровне 209,5 млрд грн. 

Минимальная зарплата с 1 января предлагается 4173 грн. Планируется монетизация субсидий и осовременивание пенсий. Гройсман также заявил, что если Кабмин вынужден будет поднять цену на газ для населения, система субсидий поддержит тех, кому сложно будет платить полную стоимость. 

Со следующей недели работу над проектом продолжат депутаты.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: кабмин, госбюджет-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Присваивать звезды отелям в Украине будет специальный орган
Экономика Присваивать звезды отелям в Украине будет специальный орган
В Кабмине напомнили, как заработать на экономии газа и света
Экономика В Кабмине напомнили, как заработать на экономии газа и света
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 