Кабмин одобрил проект бюджета на 2019 год

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Рост ВВП планируется, как и в 2018 году, на уровне 3%

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Кабинет министров одобрил проект бюджета на 2019 год. Такое решение было принято на заседании правительства в пятницу 14 сентября, передает коррепспондент LIGA.net.

Рост ВВП планируется, как и в 2018 году, на уровне 3%. Хотя реальный показатель, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, может быть выше. Инфляция составит 7,4%. Рост доходов сведенного бюджета предусмотрен на уровне 130 миллиардов гривень. В целом доходы должны составить 1 триллион 292 миллиарда гривень. Расходы на блок безопасности и обороны будут на уровне 209,5 млрд грн.

Минимальная зарплата с 1 января предлагается 4173 грн. Планируется монетизация субсидий и осовременивание пенсий. Гройсман также заявил, что если Кабмин вынужден будет поднять цену на газ для населения, система субсидий поддержит тех, кому сложно будет платить полную стоимость.

Со следующей недели работу над проектом продолжат депутаты.