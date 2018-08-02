Киевское управление СБУ возглавил нелюстрированный прокурор

Олег Валендюк (фото - скриншот видео)

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По указу Порошенко, Олег Валендюк заменил на соответствующей должности Сергея Семочко

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Президент Петр Порошенко поручил освободить Сергея Семочко от должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области и назначить вместо него Олега Валендюка. Об этом сообщается в соответствующих указах президента - №223/2018 об увольнении Семочко и №226/2018 о назначении Валендюка. Кроме того, другим указом №225/2018, Порошенко назначил Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Все эти указы датированы 31 июля.

Семочко возглавлял управление СБУ в Киеве и Киевской области с мая.

16 декабря 2016 года у Администрации президента в объектив программы "Схемы" попал бывший исполняющий обязанности прокурора Киева Олег Валендюк. На момент съемок он был первым заместителем прокурора Автономной Республики Крым. Через пять дней Валендюк снова пришел на Банковую, а через две недели - 3 января 2017 года - его назначили заместителем начальника управления организационно-аналитического обеспечения деятельности руководства департамента обеспечения деятельности руководства Генпрокуратуры.

Ранее "Схемы" сообщали, как в разгар противостояния на Майдане Валендюк получил награду от тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки. В феврале 2014-го ему назначили денежную премию "за активное участие в решении насущных вопросов прокурорской деятельности в условиях сложной ситуации, которая возникла в Украине в связи с массовыми акциями протеста". Валендюк избежал люстрации после Революции достоинства благодаря судебному решению Окружного административного суда.