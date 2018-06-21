Климкин заявил о "тотальном вмешательстве" РФ в грядущие выборы

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По словам Павла Климкина, Россия сейчас ведет гибридную войну против всего Евросоюза, активно вмешивается в выборы для того, чтобы разъединить Европу

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Министр иностранных дел Павел Климин ожидает масштабного вмешательства России во время проведения выборов в Украине. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы прекрасно понимаем, что Россия сейчас ведет гибридную войну против всего Европейского Союза, активно вмешивается в выборы для того, чтобы разъединить Европу. Мы прекрасно понимаем масштаб того вмешательства, который Россия будет осуществлять во время наших выборов", - отметил он.

По словам Климкина, в этом плане важным является активное взаимодействие и на двустороннем уровне, и в рамках Евросоюза и НАТО, которое должно затрагивать абсолютно все сферы, в частности, включать борьбу с российской пропагандой и киберугрозами.

"Потому что вмешательство России, конечно, будет тотальным", - отметил он.

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Согласно законодательству, очередные выборы президента должны состояться 31 марта 2019 года, а очередные выборы в Верховную Раду - 27 октября 2019 года.