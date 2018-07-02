Комитет Рады рассмотрит законопроект о блокировании сайтов

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

commenthover

Иван Винник упомянул, что указанный проект закона подвергся критике в публичном пространстве, однако, на его взгляд, эта критика безосновательна

Реклама

Реклама

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности на текущей неделе рассмотрит законопроект № 6688 о внесудебном блокировании сайтов. Об этом на заседании согласительного совета Рады сообщил секретарь комитета Иван Винник.

Депутат считает, что Украине необходимо внедрить "действенные принудительные механизмы закрытия соответствующих серверов, которые осуществляют кибератаки на информационную или киберинфраструктуру нашей страны с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений".

Винник упомянул, что указанный проект закона подвергся критике в публичном пространстве, однако, на его взгляд, эта критика безосновательна.

"Это то, что в публичном пространстве получило критику о якобы внесудебном закрытии СМИ. Это полная ложь, потому что глагола "закрытие" в этом проекте вы даже не найдете. То же касается существительного "средства массовой информации" или любых других словосочетаний. Речь идет просто о действенных механизмах защиты нашей инфраструктуры", - сказал депутат.

21 июня депутаты Рады включили в повестку дня законопроект № 6688 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере

Проектом предполагается, что в «исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления» следователь или прокурор сможет на 48 часов заблокировать любой ресурс в сети без решения суда.

Первый заместитель главы комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова назвала законопроект "возвращением даже не к Януковичу, а к самому Сталину".

Читайте также: Роскомнадзор по-украински: чем опасна блокировка сайтов без суда