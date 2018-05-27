Конфликт в Донбассе находится в активной фазе из-за РФ - Волкер

Курс Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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На России лежит ответственность за то, что конфликт в Донбассе находится в фазе "горячей войны", отметил спецпредставитель США по Украине

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Ситуация в Донбассе в последнее время перешел в активную фазу - "горячую войну", и ответственность за это лежит на России. Об этом сообщил Курт Волкер, специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины, пишет издание Крым Реалии.

"Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ - семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество", - сказал он.



Ранее Волкер говорил, что миротворцы ООН должны заменить войска РФ на оккупированной части Донбасса.

Он отметил, что решение относительно изменения поведения России важно для Владимира Путина, если тот хочет отмены санкций, которые были введены из-за боевых действий на востоке Украины.

15 мая спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что конфликт в Донбассе спровоцирован российской интервенцией на восток Украины.