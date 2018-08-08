Крым, МВФ и политзаключенные: Порошенко поговорил с Помпео

Петр Порошенко и Майкл Помпео (фото - president.gov.ua)

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Президент Петр Порошенко обсудил с госсекретарем США Майклом Помпео ряд вопросов касательно агрессии России и реформ в Украине

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Цена агрессии для России будет продолжать расти, пока Кремль не изменит конфронтационную политику. Об этом государственный секретарь США Майкл Помпео сказал в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко, передает пресс-служба администрации президента.

Помпео подтвердил, что политика санкций против России останется до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а все попытки Кремля нагнетать ситуацию получат адекватный ответ.

Порошенко в ходе разговора обратил внимание на необходимость освобождение украинских политзаключенных и напомнил, что Олег Сенцов голодает уже 86 дней.

Поднимался также вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Как уточнили в Госдепартаменте, президент Украины и госсекретарь США обсудили также продвижение законодательных инициатив в Украине, выполнение обязательств по программе МВФ. Помпео поприветствовал закон об Антикоррупционном суде, передает Укринфом.

Ранее Помпео категорично заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию украинского Крыма Российской Федерацией.