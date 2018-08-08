Крым, МВФ и политзаключенные: Порошенко поговорил с Помпео

Цена агрессии для России будет продолжать расти, пока Кремль не изменит конфронтационную политику. Об этом государственный секретарь США Майкл Помпео сказал в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко, передает пресс-служба администрации президента.
Помпео подтвердил, что политика санкций против России останется до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а все попытки Кремля нагнетать ситуацию получат адекватный ответ.
Порошенко в ходе разговора обратил внимание на необходимость освобождение украинских политзаключенных и напомнил, что Олег Сенцов голодает уже 86 дней.
Поднимался также вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Как уточнили в Госдепартаменте, президент Украины и госсекретарь США обсудили также продвижение законодательных инициатив в Украине, выполнение обязательств по программе МВФ. Помпео поприветствовал закон об Антикоррупционном суде, передает Укринфом.
Ранее Помпео категорично заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию украинского Крыма Российской Федерацией.