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08.08.2018, 06:36

Крым, МВФ и политзаключенные: Порошенко поговорил с Помпео

Крым, МВФ и политзаключенные: Порошенко поговорил с Помпео - Фото
Петр Порошенко и Майкл Помпео (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко обсудил с госсекретарем США Майклом Помпео ряд вопросов касательно агрессии России и реформ в Украине

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Цена агрессии для России будет продолжать расти, пока Кремль не изменит конфронтационную политику. Об этом государственный секретарь США Майкл Помпео сказал в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко, передает пресс-служба администрации президента. 

Помпео подтвердил, что политика санкций против России останется до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а все попытки Кремля нагнетать ситуацию получат адекватный ответ. 

Порошенко в ходе разговора обратил внимание на необходимость освобождение украинских политзаключенных и напомнил, что Олег Сенцов голодает уже 86 дней.

Поднимался также вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Как уточнили в Госдепартаменте, президент Украины и госсекретарь США обсудили также продвижение законодательных инициатив в Украине, выполнение обязательств по программе МВФ. Помпео поприветствовал закон об Антикоррупционном суде, передает Укринфом

Ранее Помпео категорично заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию украинского Крыма Российской Федерацией. 

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Теги: Майкл Помпео, Россия, петр порошенко, Донбасс, МВФ, Крым, разговор
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