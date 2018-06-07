Кто и как проголосовал за законопроект об антикорсуде: список

Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Больше всего голосов против проекта закона о Высшем антикоррупционном суде дала фракция Оппозиционный блок

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Верховная Рада приняла в целом проект закона о Высшем антикоррупционном суде №7440 315 голосами "за", тогда как 25 депутатов проголосовали "против", еще 25 - воздержались. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте парламента.

Больше всего голосов "против" дал Оппозиционный блок – 22 из 43 членов фракции. Также против законопроекта проголосовали депутат от Самопомочі Андрей Журжий и представители Радикальной партии Олег Куприенко и Игорь Мосийчук.

Что касается воздержавшихся, то их больше всего во фракции Олега Ляшко – 15 из 21 депутата.

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