Lufthansa взяла кадры из Киева для ролика к ЧМ-2018 в РФ - видео

Немецкая авиакомпания Lufthansa опубликовала в Facebook видеоролик Russland-2018, посвященный Чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в России.
События в ролике происходят в спальном районе Киева.
На ролике двое мужчин под российскую народную песню Калинка-малинка наблюдают за рыбаком у канала в Березняках - спальном районе украинской столицы.
"В этом году не в далекой Копакабане, а в России. Опять же, есть прекрасные уголки, где можно наблюдать ритуалы фанатов и отметить победу"- говорится в подписи к видео.
ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.