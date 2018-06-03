Lufthansa взяла кадры из Киева для ролика к ЧМ-2018 в РФ - видео

Фото: скриншот с видео

commenthover

События в ролике происходят в спальном районе Киева

Реклама

Реклама

Немецкая авиакомпания Lufthansa опубликовала в Facebook видеоролик Russland-2018, посвященный Чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в России.

События в ролике происходят в спальном районе Киева.

На ролике двое мужчин под российскую народную песню Калинка-малинка наблюдают за рыбаком у канала в Березняках - спальном районе украинской столицы.

"В этом году не в далекой Копакабане, а в России. Опять же, есть прекрасные уголки, где можно наблюдать ритуалы фанатов и отметить победу"- говорится в подписи к видео.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.