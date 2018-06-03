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03.06.2018, 20:54

Lufthansa взяла кадры из Киева для ролика к ЧМ-2018 в РФ - видео

Lufthansa взяла кадры из Киева для ролика к ЧМ-2018 в РФ - видео - Фото
Фото: скриншот с видео

События в ролике происходят в спальном районе Киева

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Немецкая авиакомпания Lufthansa опубликовала в Facebook видеоролик Russland-2018, посвященный Чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в России.

События в ролике происходят в спальном районе Киева.

На ролике двое мужчин под российскую народную песню Калинка-малинка наблюдают за рыбаком у канала в Березняках - спальном районе украинской столицы.

"В этом году не в далекой Копакабане, а в России. Опять же, есть прекрасные уголки, где можно наблюдать ритуалы фанатов и отметить победу"- говорится в подписи к видео.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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Теги: Чемпионат мира по футболу, футбол, киев, чм-2018, Lufthansa
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